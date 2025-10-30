PGN busca a Luis Alberto Santiago García, visto en Tocumen

La Procuraduría General de la Nación ( PGN ) pidió la colaboración de la ciudadanía para localizar a Luis Alberto Santiago García, quien fue visto por última vez el 15 de octubre de 2025 en su residencia ubicada en el corregimiento de Tocumen, distrito de Panamá.

PGN solicita apoyo ciudadano para ubicar a desaparecido en Tocumen

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983967117943959863&partner=&hide_thread=false .@PGN_PANAMA pide colaboración para localizar a Luis Alberto Santiago García, visto por última vez el 15 de octubre en su residencia en el corregimiento de Tocumen. pic.twitter.com/UpXIfQRUyc — Telemetro Reporta (@TReporta) October 30, 2025

Las autoridades hacen un llamado a toda persona que pueda aportar información sobre su paradero a comunicarse con el Ministerio Público, a través de sus líneas de atención o redes sociales oficiales.

La PGN reiteró su compromiso con la búsqueda y localización de personas desaparecidas, y recordó la importancia de la participación ciudadana para agilizar las investigaciones.