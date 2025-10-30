Agroferias del IMA: compra arroz a B/.5.00 y otros productos para este fin de semana

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre de octubre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.
Agroferia del IMA para el viernes 31 de octubre
Los Santos
- Plaza Praga, distrito de Las Tablas.
Coclé
- Casa local de Llano La Palma, corregimiento de Villarreal, distrito de Natá.
Chiriquí
- Cancha comunal del corregimiento de Cerro Punta, distrito de Tierras Altas.
Herrera
- Cancha municipal del corregimiento de Las Minas cabecera, distrito de Las Minas.
Panamá Oeste
- Casa local de Nuevo Paraíso, corregimiento de Cirí de Los Sotos, distrito de Capira.
- Cancha techada del corregimiento de Cermeño, distrito de Capira.
Panamá Este
- Predios del Policentro del corregimiento de Cañita, distrito de Chepo.
Darién
- Supercentro Canglón, corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana
Agroferia del IMA para el sábado 1 de noviembre
Panamá
- Comunidad de Otoque Oriente, corregimiento de Taboga, distrito de Panamá