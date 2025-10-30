IMA anuncia cierre temporal de tiendas y agroferias durante las fiestas patrias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, debido a las celebraciones de las fiestas patrias, sus tiendas, agroferias y agrodistribuidoras en todo el país permanecerán cerradas en las siguientes fechas:
El IMA señaló que estas fechas coinciden con los días de conmemoración nacional y buscan permitir que su personal participe en los actos y desfiles patrios.
Cierres del IMA por fiestas patrias: tiendas y agroferias
Asimismo, la institución recomendó a los consumidores planificar con anticipación sus compras de productos de la canasta básica y agrícolas, ya que las operaciones se reanudarán con normalidad después de cada periodo de cierre.
Las tiendas y agroferias del IMA ofrecen productos como arroz, legumbres, hortalizas y carnes a precios accesibles, contribuyendo al ahorro de las familias panameñas.