Panamá Nacionales -  30 de octubre de 2025 - 14:15

IMA anuncia cierre temporal de tiendas y agroferias durante las fiestas patrias

El IMA anunció el cierre temporal de sus tiendas, agroferias y agrodistribuidoras por fiestas patrias en noviembre.

IMA anuncia cierre temporal de tiendas y agroferias

IMA anuncia cierre temporal de tiendas y agroferias

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, debido a las celebraciones de las fiestas patrias, sus tiendas, agroferias y agrodistribuidoras en todo el país permanecerán cerradas en las siguientes fechas:

El IMA señaló que estas fechas coinciden con los días de conmemoración nacional y buscan permitir que su personal participe en los actos y desfiles patrios.

Cierres del IMA por fiestas patrias: tiendas y agroferias

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1983971751630664093&partner=&hide_thread=false

Asimismo, la institución recomendó a los consumidores planificar con anticipación sus compras de productos de la canasta básica y agrícolas, ya que las operaciones se reanudarán con normalidad después de cada periodo de cierre.

Las tiendas y agroferias del IMA ofrecen productos como arroz, legumbres, hortalizas y carnes a precios accesibles, contribuyendo al ahorro de las familias panameñas.

En esta nota:
Seguir leyendo

IMA publica donde habrá agroferias para el jueves 30 y viernes 31 de octubre

Agroferias del IMA: lleve su bolsa de arroz de 25 lb a B/. 6.25, aquí los lugares

¿Dónde y cuándo? Estas son las agroferias del IMA hasta el miércoles 29 de octubre

Recomendadas

Más Noticias