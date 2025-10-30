MiAmbiente inicia plan de manejo y rescate de cocodrilos en la Bahía de Panamá.

El Ministerio de Ambiente de Panamá ( MiAmbiente ) informó esta semana que realizó el primer desembolso de fondos de un convenio con el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (AIP) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) destinado a la ejecución de un plan de manejo y rescate de cocodrilos en la Bahía de Panamá.

El “Plan de gestión y administración del Conflicto Humano-Cocodrilo” tiene un plazo de ejecución de 24 meses y busca garantizar la seguridad de la fauna y de las comunidades cercanas.

El primer aporte económico fue de B/.40,500.00, destinado a iniciar la recolección de información sobre las poblaciones de estos reptiles. En Panamá coexisten dos especies: Caiman crocodilus fuscus y Crocodylus acutus. El proyecto se enfocará en el cocodrilo americano (Crocodylus acutus), considerado el de mayor riesgo en los conflictos con humanos documentados en las áreas de estudio.

Con la información recopilada, se desarrollará una estrategia para minimizar los riesgos y daños derivados de la interacción entre humanos y cocodrilos, abordando aspectos de prevención, intervención y educación.

Además del aporte económico, MiAmbiente proporcionará personal experto en manejo de vida silvestre y apoyo logístico para garantizar el éxito del proyecto.