Panamá Nacionales -  26 de abril de 2026 - 14:22

Parkea PTY: cómo pagar estacionamientos en Panamá desde el celular

La Alcaldía de Panamá lanzó Parkea PTY, una app para pagar estacionamientos con QR. Conoce cómo usarla paso a paso y métodos de pago.

Alcaldía de Panamá: ¿Cómo descargar y registrarse en Parkea PTY?

Alcaldía de Panamá: ¿Cómo descargar y registrarse en Parkea PTY?

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá implementó la aplicación Parkea PTY, una herramienta digital que permite a los conductores gestionar y pagar estacionamientos desde el celular en la Ciudad de Panamá.

Parkea PTY: así funciona la app para pagar estacionamientos en Panamá

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Para utilizar la plataforma, el usuario debe descargar la app en su dispositivo móvil (Android o iPhone) y registrarse con alguna de las siguientes opciones:

  • Correo electrónico
  • Número de celular
  • Cuenta de Google o Apple

En caso de usar correo electrónico, deberá ingresar un código de verificación enviado a su bandeja de entrada.

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Paso a paso: cómo usar la app

Una vez dentro de la aplicación, el proceso para activar el estacionamiento es el siguiente:

  • Seleccionar la opción “Escanear QR”
  • Escanear el código disponible en el estacionamiento
  • Ingresar la placa del vehículo
  • Elegir el tipo de automóvil
  • (Opcional) asignar un nombre al vehículo
  • Seleccionar el tiempo de estacionamiento

Métodos de pago disponibles

El usuario podrá pagar directamente desde la app mediante:

  • Yappy
  • Tarjeta de crédito (Visa o Mastercard)

Tras confirmar la transacción, el sistema activará el estacionamiento de forma digital y mostrará la validación en pantalla.

Modernización del sistema de estacionamientos

De acuerdo con la Alcaldía, esta iniciativa busca:

  • Mejorar el orden en el uso de los estacionamientos
  • Facilitar la rotación vehicular
  • Ofrecer una experiencia más cómoda y eficiente tanto para residentes como visitantes de la ciudad.

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