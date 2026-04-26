Parkea PTY: cómo pagar estacionamientos en Panamá desde el celular

La Alcaldía de Panamá implementó la aplicación Parkea PTY, una herramienta digital que permite a los conductores gestionar y pagar estacionamientos desde el celular en la Ciudad de Panamá.
Parkea PTY: así funciona la app para pagar estacionamientos en Panamá
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Para utilizar la plataforma, el usuario debe descargar la app en su dispositivo móvil (Android o iPhone) y registrarse con alguna de las siguientes opciones:
- Correo electrónico
- Número de celular
- Cuenta de Google o Apple
En caso de usar correo electrónico, deberá ingresar un código de verificación enviado a su bandeja de entrada.
Paso a paso: cómo usar la app
Una vez dentro de la aplicación, el proceso para activar el estacionamiento es el siguiente:
- Seleccionar la opción “Escanear QR”
- Escanear el código disponible en el estacionamiento
- Ingresar la placa del vehículo
- Elegir el tipo de automóvil
- (Opcional) asignar un nombre al vehículo
- Seleccionar el tiempo de estacionamiento
Métodos de pago disponibles
El usuario podrá pagar directamente desde la app mediante:
- Yappy
- Tarjeta de crédito (Visa o Mastercard)
Tras confirmar la transacción, el sistema activará el estacionamiento de forma digital y mostrará la validación en pantalla.
Modernización del sistema de estacionamientos
De acuerdo con la Alcaldía, esta iniciativa busca:
- Mejorar el orden en el uso de los estacionamientos
- Facilitar la rotación vehicular
- Ofrecer una experiencia más cómoda y eficiente tanto para residentes como visitantes de la ciudad.