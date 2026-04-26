Parkea PTY: cómo pagar estacionamientos en Panamá desde el celular

Alcaldía de Panamá: ¿Cómo descargar y registrarse en Parkea PTY?

La Alcaldía de Panamá implementó la aplicación Parkea PTY , una herramienta digital que permite a los conductores gestionar y pagar estacionamientos desde el celular en la Ciudad de Panamá.

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Parkea PTY: así funciona la app para pagar estacionamientos en Panamá

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Para utilizar la plataforma, el usuario debe descargar la app en su dispositivo móvil (Android o iPhone) y registrarse con alguna de las siguientes opciones:

Correo electrónico

Número de celular

Cuenta de Google o Apple

En caso de usar correo electrónico, deberá ingresar un código de verificación enviado a su bandeja de entrada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2048467529916621262?s=20&partner=&hide_thread=false La Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) ha implementado la aplicación Parkea PTY, una herramienta digital que permite gestionar el uso de estacionamientos desde el celular.



Para utilizar la plataforma, el usuario debe descargar la app en su dispositivo móvil (Android o iPhone)… pic.twitter.com/lww5EYb1eD — Telemetro Reporta (@TReporta) April 26, 2026

Paso a paso: cómo usar la app

Una vez dentro de la aplicación, el proceso para activar el estacionamiento es el siguiente:

Seleccionar la opción “Escanear QR”

Escanear el código disponible en el estacionamiento

Ingresar la placa del vehículo

Elegir el tipo de automóvil

(Opcional) asignar un nombre al vehículo

Seleccionar el tiempo de estacionamiento

Métodos de pago disponibles

El usuario podrá pagar directamente desde la app mediante:

Yappy

Tarjeta de crédito (Visa o Mastercard)

Tras confirmar la transacción, el sistema activará el estacionamiento de forma digital y mostrará la validación en pantalla.

Modernización del sistema de estacionamientos

De acuerdo con la Alcaldía, esta iniciativa busca: