Panamá Nacionales -  26 de abril de 2026 - 12:04

No habrá clases el 1 de mayo en Panamá: MEDUCA confirma día libre

El calendario del MEDUCA confirmó que no habrá clases el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo. Conoce cuándo regresan los estudiantes a las aulas.

Sin clases por día libre

Sin clases por día libre

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El calendario oficial del Ministerio de Educación (MEDUCA) muestra que no habrá clases el próximo viernes 1 de mayo de 2026 para estudiantes de todo el país.

Suspensión por el Día del Trabajo

La medida responde a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, fecha establecida como día libre en el calendario escolar oficial.

La suspensión aplica para:

  • Educación primaria
  • Premedia
  • Media

En centros educativos públicos y particulares a nivel nacional.

Clases se reanudan el lunes

Debido a que el feriado cae viernes, los estudiantes retomarán sus actividades académicas de forma regular el lunes 4 de mayo.

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