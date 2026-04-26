No habrá clases el 1 de mayo en Panamá: MEDUCA confirma día libre

El calendario oficial del Ministerio de Educación (MEDUCA) muestra que no habrá clases el próximo viernes 1 de mayo de 2026 para estudiantes de todo el país.
Suspensión por el Día del Trabajo
La medida responde a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, fecha establecida como día libre en el calendario escolar oficial.
La suspensión aplica para:
- Educación primaria
- Premedia
- Media
En centros educativos públicos y particulares a nivel nacional.
Clases se reanudan el lunes
Debido a que el feriado cae viernes, los estudiantes retomarán sus actividades académicas de forma regular el lunes 4 de mayo.