MiAmbiente ordena el cierre temporal del Parque Nacional Coiba

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) informó que el Parque Nacional Coiba permanecerá cerrado hasta nuevo aviso debido a condiciones climáticas adversas.

MiAmbiente cierra temporalmente el Parque Nacional Coiba por mal tiempo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1983211680914923571&partner=&hide_thread=false .@MiAmbientePma ordenó el cierre temporal, y hasta nuevo aviso, del Parque Nacional Coiba por condiciones climáticas adversas.



"Actualmente se registran fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado, lo que representa un riesgo para la navegación y actividades dentro del parque",… pic.twitter.com/ZheqA1px4T — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2025

Según el comunicado oficial, en la zona se registran fuertes lluvias, vientos intensos y oleaje elevado, factores que representan un riesgo para la navegación y las actividades recreativas dentro del parque.

La institución instó a los visitantes a respetar la medida y mantenerse atentos a los avisos oficiales, reiterando su compromiso con la seguridad de los turistas y la protección del ecosistema marino y terrestre del parque.