MiAmbiente ordena el cierre temporal del Parque Nacional Coiba

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que el Parque Nacional Coiba permanecerá cerrado hasta nuevo aviso debido a condiciones climáticas adversas.
MiAmbiente cierra temporalmente el Parque Nacional Coiba por mal tiempo
Según el comunicado oficial, en la zona se registran fuertes lluvias, vientos intensos y oleaje elevado, factores que representan un riesgo para la navegación y las actividades recreativas dentro del parque.
La institución instó a los visitantes a respetar la medida y mantenerse atentos a los avisos oficiales, reiterando su compromiso con la seguridad de los turistas y la protección del ecosistema marino y terrestre del parque.