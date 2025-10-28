Veraguas Nacionales -  28 de octubre de 2025 - 11:46

MiAmbiente ordena el cierre temporal del Parque Nacional Coiba

El Parque Nacional Coiba permanecerá cerrado hasta nuevo aviso por lluvias, vientos y oleaje elevado, según informó el MiAmbiente.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que el Parque Nacional Coiba permanecerá cerrado hasta nuevo aviso debido a condiciones climáticas adversas.

Según el comunicado oficial, en la zona se registran fuertes lluvias, vientos intensos y oleaje elevado, factores que representan un riesgo para la navegación y las actividades recreativas dentro del parque.

La institución instó a los visitantes a respetar la medida y mantenerse atentos a los avisos oficiales, reiterando su compromiso con la seguridad de los turistas y la protección del ecosistema marino y terrestre del parque.

