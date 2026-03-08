Panamá participa en el Doral Summit y destaca la importancia del control de fronteras. Cancillería

Por Ana Canto Una delegación panameña participó en el Doral Summit, donde representantes gubernamentales y líderes regionales sostuvieron un diálogo sobre los principales desafíos que enfrenta el hemisferio occidental. Durante el encuentro, se destacó la necesidad de fortalecer el control de fronteras como primera línea de defensa frente al crimen organizado transnacional.

La Cancillería de Panamá explicó que, durante las sesiones de trabajo, se subrayó que la seguridad regional exige acciones coordinadas entre los Estados, siempre bajo el respeto irrestricto a la soberanía, la integridad territorial y los marcos jurídicos de cada nación.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse