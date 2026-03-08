Panamá participa en el Doral Summit y destaca la importancia del control de fronteras.

Una delegación panameña participó en el Doral Summit, donde representantes gubernamentales y líderes regionales sostuvieron un diálogo sobre los principales desafíos que enfrenta el hemisferio occidental. Durante el encuentro, se destacó la necesidad de fortalecer el control de fronteras como primera línea de defensa frente al crimen organizado transnacional.
Los participantes coincidieron en que el sistema criminal transnacional constituye uno de los mayores desafíos para la estabilidad del hemisferio, representando una amenaza directa para las instituciones democráticas, la seguridad ciudadana y el desarrollo económico regional.