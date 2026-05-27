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Academia de la Historia de Panamá cuenta con una sede provisional

El historiador panameño Omar Jaén Suárez, indicó que luego de la reactivación de la Academia de la Historia de Panamá, se ha asignado una sede provisional en el Ministerio de Cultura. Explicó que es una institución que fue fundada al cumplirse el primer centenario de la indepedencia de Panamá de España y estuvo inactiva por más de 40 años ante la falta de convocatoria de sus miembros para elegir a nuevos integrantes.