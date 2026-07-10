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Ministerio de Ambiente capacita a cuadrillas voluntarias para proteger los ecosistemas

El viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino, evaluó algunos de los principales logros de la institución en los últimos años. Señaló que la institución seguirá realizando monitoreos de ríos y plantas de tratamiento, y seguró que las áreas protegidas están iniciando el proceso de conservación y protección que requieren, con la capacitación y asignación de más guardaparques.