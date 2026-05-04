Reforestación en Panamá: ¿cómo MiAmbiente busca la preservación de especies nativas?

Un total de 1,320 hectáreas serán reforestadas con especies nativas como parte del Programa de Reforestación 2026 impulsado por el Ministerio de Ambiente.
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Reforestación de especies nativas
El ministro Juan Carlos Navarro destacó la importancia de este proyecto para la recuperación de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad en el país.
Además, señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la sostenibilidad ambiental y mitigar los efectos del cambio climático, promoviendo el uso de especies nativas que favorecen el equilibrio natural.