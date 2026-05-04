Panamá Nacionales -  4 de mayo de 2026 - 11:29

Reforestación en Panamá: ¿cómo MiAmbiente busca la preservación de especies nativas?

El Ministerio de Ambiente inició el Programa de Reforestación 2026 con el objetivo de recuperar más de mil hectáreas de áreas degradadas en el país.

Programa de reforestación 2026 busca recuperar áreas.

Programa de reforestación 2026 busca recuperar áreas.

María Hernández
Por María Hernández

Un total de 1,320 hectáreas serán reforestadas con especies nativas como parte del Programa de Reforestación 2026 impulsado por el Ministerio de Ambiente.

La iniciativa dio inicio en el Parque Nacional Soberanía, donde se comenzaron labores de siembra de plantones en zonas afectadas por la degradación ambiental.

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Reforestación de especies nativas

El ministro Juan Carlos Navarro destacó la importancia de este proyecto para la recuperación de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad en el país.

Además, señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la sostenibilidad ambiental y mitigar los efectos del cambio climático, promoviendo el uso de especies nativas que favorecen el equilibrio natural.

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