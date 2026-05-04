Panamá Nacionales -  4 de mayo de 2026 - 11:27

CSS eliminará progresivamente el carné físico: así podrás acceder a servicios

La CSS permitirá acceder a servicios de salud y pagos solo con la cédula desde mayo 2026. Conoce cómo funcionará el cambio.

Atención en la CSS cambia desde mayo: esto debes saber

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CSS

A partir del 1 de mayo de 2026, los usuarios podrán acceder a los servicios de salud y prestaciones económicas únicamente presentando su cédula de identidad personal, sin necesidad de portar el documento físico tradicional.

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Digitalización en la CSS: así accederás a servicios en 2026

La medida forma parte del plan de digitalización del sistema de identificación de asegurados, impulsado por la actual administración, con el objetivo de agilizar la atención y reducir trámites.

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En este sentido, la institución busca estandarizar el uso del sistema de validación de derechos, permitiendo una verificación más rápida y segura de los servicios.

¿Qué cambia para los asegurados?

Con este nuevo esquema:

  • Ya no será obligatorio presentar el carné físico
  • La cédula será el único documento requerido para atención
  • Se agilizarán los procesos en centros de salud y trámites administrativos

Las autoridades indicaron que esta transición se realizará de forma progresiva, mientras se fortalecen las plataformas tecnológicas del sistema.

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