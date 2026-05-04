CSS eliminará progresivamente el carné físico: así podrás acceder a servicios

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que avanzará en la eliminación progresiva del carné físico de asegurado, como parte de su proceso de modernización institucional.
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Digitalización en la CSS: así accederás a servicios en 2026
La medida forma parte del plan de digitalización del sistema de identificación de asegurados, impulsado por la actual administración, con el objetivo de agilizar la atención y reducir trámites.
En este sentido, la institución busca estandarizar el uso del sistema de validación de derechos, permitiendo una verificación más rápida y segura de los servicios.
¿Qué cambia para los asegurados?
Con este nuevo esquema:
- Ya no será obligatorio presentar el carné físico
- La cédula será el único documento requerido para atención
- Se agilizarán los procesos en centros de salud y trámites administrativos
Las autoridades indicaron que esta transición se realizará de forma progresiva, mientras se fortalecen las plataformas tecnológicas del sistema.