CSS eliminará progresivamente el carné físico: así podrás acceder a servicios

Atención en la CSS cambia desde mayo: esto debes saber

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que avanzará en la eliminación progresiva del carné físico de asegurado, como parte de su proceso de modernización institucional.

A partir del 1 de mayo de 2026, los usuarios podrán acceder a los servicios de salud y prestaciones económicas únicamente presentando su cédula de identidad personal, sin necesidad de portar el documento físico tradicional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Pago a jubilados y pensionados del 5 de mayo: conozca quiénes serán beneficiados

Digitalización en la CSS: así accederás a servicios en 2026

La medida forma parte del plan de digitalización del sistema de identificación de asegurados, impulsado por la actual administración, con el objetivo de agilizar la atención y reducir trámites.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2051333643381977463?s=20&partner=&hide_thread=false CSS permitirá acceso a servicios solo con cédula desde mayo 2026https://t.co/1tttYVbHtL — Telemetro (@Telemetro) May 4, 2026

En este sentido, la institución busca estandarizar el uso del sistema de validación de derechos, permitiendo una verificación más rápida y segura de los servicios.

¿Qué cambia para los asegurados?

Con este nuevo esquema:

Ya no será obligatorio presentar el carné físico

La cédula será el único documento requerido para atención

Se agilizarán los procesos en centros de salud y trámites administrativos

Las autoridades indicaron que esta transición se realizará de forma progresiva, mientras se fortalecen las plataformas tecnológicas del sistema.