CSS permitirá acceso a servicios solo con cédula desde mayo 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, a partir del 1 de mayo de 2026, los asegurados podrán acceder a los servicios de salud y prestaciones económicas únicamente presentando su cédula de identidad personal.

La medida forma parte del proceso de digitalización y modernización institucional, que busca simplificar los trámites y mejorar la atención a los usuarios mediante un sistema de validación más eficiente.

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Fin del carné físico: así accederás a servicios de la CSS

Con esta iniciativa, la CSS avanza en la sustitución progresiva del carné físico de asegurado, estandarizando el uso de plataformas digitales para la verificación de derechos.

CSS permitirá acceso a servicios @CSS/ Roberto Moreno

Esto permitirá a los usuarios realizar sus gestiones de forma más ágil, sin necesidad de portar documentos adicionales.

Excepción para extranjeros

La entidad aclaró que esta disposición no aplica para ciudadanos extranjeros, quienes deberán continuar presentando el carné físico emitido por la institución para acceder a los servicios.

Agencias habilitadas

Para facilitar este proceso, la CSS habilitó una agencia por provincia para la emisión del carné a extranjeros:

Panamá: Instituto de Salud de los Trabajadores (Renta 5) y agencia de San Miguelito

Instituto de Salud de los Trabajadores (Renta 5) y agencia de Chiriquí: Agencia de David

Agencia de David Colón: Agencia de Colón

Agencia de Colón Azuero: Agencia de Chitré

Agencia de Chitré Veraguas: Agencia de Santiago

Agencia de Santiago Coclé: Agencia de Penonomé

Agencia de Penonomé Bocas del Toro: Agencia de Changuinola

Agencia de Changuinola Panamá Oeste: Agencia de La Chorrera

Las autoridades destacaron que esta transformación busca optimizar los servicios y reducir tiempos de espera, en línea con la modernización del sistema de salud pública.