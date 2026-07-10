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Campaña de Promoción Arquidiocesana arranca este fin de semana y anuncia entrega de alcancías

Eric García, directivo de la Campaña de Promoción Arquidiocesana, compartió una invitación para recibir las alcancías que van a ser el reflejo de la solidaridad, tanto del católico como del panameño. Indicó que ya se cuenta con un código QR para donar a través del banco que mejor convenga y más de 5,000 voluntarios trabajarán a partir de este fin de semana en las calles de Panamá para promover esta causa.