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Perú extiende invitación a Panamá para ser consultora de la red de tribunales administrativos

Rosa María Carrillo, magistrada del Tribunal del Servicio Civil de Perú, informó que se realiza un acercamiento con la autoridad en Panamá para convertirse en consultores de la red de tribunales administrativos del país y establecer lazos para implementar las mejores prácticas. Además, detalló la normativa que se les ha permitido mantener la estabilidad de los servidores públicos, pese a los constantes cambios de gobierno en los últimos 10 años.