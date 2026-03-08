Primera dama responde a críticas por acompañar al presidente Mulino en viajes oficiales

La primera dama de la República , Maricel Cohen de Mulino, respondió a las críticas surgidas por acompañar al presidente José Raúl Mulino en sus viajes oficiales internacionales y en las giras de trabajo realizadas en el interior del país.

Al respecto, enfatizó que desde antes de asumir el mandato presidencial, ella solía acompañar a su esposo en sus viajes de trabajo, y describió estas acciones como parte de su dinámica familiar y de pareja.

Asimismo, indicó que no tiene inconveniente en responsabilizarse de sus propios gastos durante los viajes que realiza junto al mandatario, así como los de sus hijos cuando estos los acompañan.

Además, señaló que en los viajes internacionales aprovecha para reunirse con organizaciones que apoyan actividades sociales en Panamá. En el territorio nacional, destacó que su agenda incluye recorridos en comunidades, centros penitenciarios y espacios dedicados a la niñez y la familia.