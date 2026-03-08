MEF inicia este miércoles con el pago de la primera quincena de marzo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el próximo miércoles 11 de marzo iniciará el desembolso de la primera quincena del mes para el primer grupo de servidores públicos.
Días de la quincena de marzo de 2026
Miércoles 11 de marzo de 2026: Grupo N°1
- Agentes del S.P.I.
- Ministerio de Educación
- Estamentos de Seguridad
- Ministerio de Cultura
Jueves 12 de marzo de 2026: Grupo N°2
- Asamblea Nacional
- Contraloría General
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Tribunal Administrativo de la Función Pública
- Defensoría del Pueblo
Viernes 13 de marzo de 2026: Grupo N°3
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Desarrollo Social
- Tribunal Administrativo Tributario
- Ministerio de la Mujer
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación y de la Administración
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Otros gastos de Adminsitración
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas
Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/