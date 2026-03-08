Panamá Nacionales -  8 de marzo de 2026 - 18:42

MEF inicia este miércoles con el pago de la primera quincena de marzo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el calendario de pago de las quincenas del mes de marzo para servidores públicos.

Pagos a servidores públicos.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el próximo miércoles 11 de marzo iniciará el desembolso de la primera quincena del mes para el primer grupo de servidores públicos.

El segundo y tercer grupo recibirán sus pagos el jueves 12 y viernes 13 de marzo, respectivamente.

Días de la quincena de marzo de 2026

Miércoles 11 de marzo de 2026: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Jueves 12 de marzo de 2026: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Viernes 13 de marzo de 2026: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

