Lotería Fiscal Regional realizará sorteos en las provincias a partir de mayo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que en mayo iniciarán los sorteos de la Lotería Fiscal Regional . Estos eventos se llevarán a cabo en cuatro regiones distintas, abarcando diversos establecimientos y contando con la participación de ciudadanos de las diez provincias del país.

Lotería Fiscal 2026: regiones de los sorteos

Región 1: provincia de Panamá

Región 2: provincias de Panamá Oeste, Colón y Darién

Región 3: provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas

Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

Lotería Fiscal Regional 2026

Por región se entregarán 25 premios en cada sorteo:

5 premios de B/.10,000.00

10 premios de B/.5,000.00

10 premios de B/.1,000.00

¡La Lotería Fiscal evoluciona! Los cambios se establecen en la Resolución N° 40 del 9 de febrero de 2026, publicada en la Gaceta Oficial el 3 de marzo de 2026.

•Nace la LOTERÍA FISCAL REGIONAL, ahora se realizará en 4 regiones, agrupando las 10 provincias para una… pic.twitter.com/5yD4OOLMZH

•Nace la LOTERÍA FISCAL REGIONAL, ahora se realizará en 4 regiones, agrupando las 10 provincias para una… pic.twitter.com/5yD4OOLMZH — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) March 3, 2026

Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal

Solicita tu factura fiscal

Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).

La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.

Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.

Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.

Solo se aceptan facturas originales y legibles.

Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.

No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

Nombre completo

Número de cédula de identidad personal

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico

Dirección residencial

Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Mayo 2026”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en: