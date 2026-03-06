Panamá Nacionales -  6 de marzo de 2026 - 14:11

Lotería Fiscal Regional realizará sorteos en las provincias a partir de mayo

La Lotería Fiscal Regional se llevará a cabo en cuatro regiones distintas, abarcando las 10 provincias del país.

Loteria Fiscal Regional del MEF.

Loteria Fiscal Regional del MEF.

Ana Canto
Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que en mayo iniciarán los sorteos de la Lotería Fiscal Regional. Estos eventos se llevarán a cabo en cuatro regiones distintas, abarcando diversos establecimientos y contando con la participación de ciudadanos de las diez provincias del país.

Lotería Fiscal 2026: regiones de los sorteos

  • Región 1: provincia de Panamá
  • Región 2: provincias de Panamá Oeste, Colón y Darién
  • Región 3: provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas
  • Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé

Lotería Fiscal Regional 2026

Por región se entregarán 25 premios en cada sorteo:

  • 5 premios de B/.10,000.00
  • 10 premios de B/.5,000.00
  • 10 premios de B/.1,000.00
Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal

Solicita tu factura fiscal

  • Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
  • La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.
  • Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

  • Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.
  • Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
  • Solo se aceptan facturas originales y legibles.
  • Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.
  • No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

  • Nombre completo
  • Número de cédula de identidad personal
  • Número de teléfono de contacto
  • Correo electrónico
  • Dirección residencial
  • Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Mayo 2026”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:

  • Administraciones Provinciales de Ingresos
  • Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente
  • Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.

