Lotería Fiscal Regional realizará sorteos en las provincias a partir de mayo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que en mayo iniciarán los sorteos de la Lotería Fiscal Regional. Estos eventos se llevarán a cabo en cuatro regiones distintas, abarcando diversos establecimientos y contando con la participación de ciudadanos de las diez provincias del país.
Lotería Fiscal 2026: regiones de los sorteos
- Región 1: provincia de Panamá
- Región 2: provincias de Panamá Oeste, Colón y Darién
- Región 3: provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas
- Región 4: Herrera, Los Santos y Coclé
Lotería Fiscal Regional 2026
Por región se entregarán 25 premios en cada sorteo:
- 5 premios de B/.10,000.00
- 10 premios de B/.5,000.00
- 10 premios de B/.1,000.00
Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal
Solicita tu factura fiscal
- Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
- La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.
- Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.
Reúne tus facturas
- Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.
- Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
- Solo se aceptan facturas originales y legibles.
- Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.
- No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.
Prepara el sobre
Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:
- Nombre completo
- Número de cédula de identidad personal
- Número de teléfono de contacto
- Correo electrónico
- Dirección residencial
- Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Mayo 2026”)
Deposita tu sobre
Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:
- Administraciones Provinciales de Ingresos
- Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente
- Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.