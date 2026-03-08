Aprehenden a uno de los más buscados por homicidio doloso en Veracruz

Ameth Ariano figuraba en la lista de los más buscados.

Ameth Ariano, quien figuraba en la lista de los más buscados, fue aprehendido durante un allanamiento y registro en el sector de El Rincón, corregimiento de Veracruz, Panamá Oeste.

Unidades policiales en conjunto con el Ministerio Público llevaron a cabo una acción operativa tras labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar al individuo en una residencia del área.

El sospechoso es requerido por su presunta vinculación con los delitos de homicidio doloso, tentativa de homicidio y pandillerismo.

El sujeto fue puesto a órdenes del Ministerio Público para los trámites correspondientes ante las autoridades judiciales, mientras continúan las investigaciones relacionadas con estos hechos delictivos.