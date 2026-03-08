¡Mañana! El MIDES inicia los pagos del programa 120 a los 65 y Red de Oportunidades

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó que este lunes 9 de marzo iniciará el primer pago de los programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) a través de la modalidad de ACH (Tarjeta Clave Social) correspondiente al año 2026.

Este desembolso beneficia a los inscritos en los programas 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y el bono alimenticio de Senapan.

Por otro lado, la institución confirmó que los pagos en las áreas de difícil acceso se llevarán a cabo del 23 al 27 de marzo a nivel nacional, bajo los operativos de pago directo en los centros establecidos.

Calendario de pagos del MIDES 2026

Pago por tarjeta clave social

Primer pago: del 9 al 20 de marzo

Segundo pago: del 1 al 12 de junio

Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre

Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso

Primer pago: del 23 al 27 de marzo

Segundo pago: del 15 al 19 de junio

Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre

Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre