¡Mañana! El MIDES inicia los pagos del programa 120 a los 65 y Red de Oportunidades

Este desembolso beneficia a los inscritos en los programas 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y el bono alimenticio de Senapan.
Por otro lado, la institución confirmó que los pagos en las áreas de difícil acceso se llevarán a cabo del 23 al 27 de marzo a nivel nacional, bajo los operativos de pago directo en los centros establecidos.
Le podría interesar: MIDES paga prima de antigüedad a 249 exfuncionarios
Calendario de pagos del MIDES 2026
Pago por tarjeta clave social
- Primer pago: del 9 al 20 de marzo
- Segundo pago: del 1 al 12 de junio
- Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
- Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre
Pago en áreas de difícil acceso
- Primer pago: del 23 al 27 de marzo
- Segundo pago: del 15 al 19 de junio
- Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
- Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre