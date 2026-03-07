MIDES paga prima de antigüedad a 249 exfuncionarios

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) realizó la octava entrega de cheques a exfuncionarios en concepto de prima de antigüedad y prestaciones laborales, como parte del cumplimiento de obligaciones pendientes desde hace más de una década.

Durante esta jornada, la entidad desembolsó 264 mil balboas, beneficiando a 249 excolaboradores que durante años aguardaron el reconocimiento de sus derechos laborales.

Más de 1.6 millones pagados por el MIDES

La ministra del MIDES, Beatriz Carles, destacó que la institución continúa dando respuestas a los exfuncionarios que esperaron por años el pago de estos compromisos.

"Seguimos brindando respuestas porque estamos comprometidos. Valoro profundamente el trabajo de cada persona y es justo reconocerlo", expresó la titular de la cartera.

Según datos oficiales, durante la actual administración el MIDES ha desembolsado más de 1.6 millones de balboas en primas de antigüedad y prestaciones laborales, beneficiando a 1,332 exfuncionarios que esperaron por más de 11 años el cumplimiento de estos pagos.

Beneficiarios agradecen gestión

En representación de los beneficiarios, Ernan Zamora y Gladys Juárez manifestaron su agradecimiento por la gestión que permitió concretar el pago. Ambos señalaron que el desembolso representa el cumplimiento de un derecho laboral que permanecía pendiente desde hace varios años.

Consulta y retiro de cheques

El MIDES informó que ha mantenido un proceso transparente, publicando en sus canales oficiales la lista de números de cédula de las personas con cheques disponibles para retiro.

Asimismo, los exfuncionarios residentes en el interior del país que no pudieron asistir al acto de entrega podrán coordinar la entrega llamando al 500-6049.

La institución invitó a los excolaboradores a consultar su página web oficial, donde se anunciarán las próximas fechas de pago como parte de un proceso continuo para saldar estas obligaciones.