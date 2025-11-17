6,142 nuevos beneficiarios: MIDES amplía los programas sociales en el país

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció la incorporación de 6,142 nuevos beneficiarios a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), reafirmando su compromiso con la equidad social y la transparencia en la distribución de los recursos públicos. La inclusión de estas personas representa una inversión de B/. 1,862,070, destinada a hogares en pobreza y pobreza extrema que permanecieron por años fuera del sistema de protección social.
Según la entidad, durante los primeros 16 meses de la administración del presidente José Raúl Mulino, se ha priorizado la atención a ciudadanos que esperaron más de nueve años para ser incluidos. Solo en el cuarto pago del año, 2,184 panameños fueron incorporados al sistema, lo que permitirá un desembolso total de B/. 660,930.
Entre las provincias con mayor número de beneficiarios destacan Panamá (1,165), Chiriquí (1,307) y la Comarca Ngäbe-Buglé (885), reflejando el alcance territorial del programa.
MIDES incorpora 6,142 nuevos beneficiarios a los programas sociales
Por programa, las nuevas inclusiones se distribuyen de la siguiente manera:
- 120 a los 65: 4,048 nuevos beneficiarios
- Red de Oportunidades: 923
- Ángel Guardián: 986
- Bono Alimenticio de SENAPAN: 185
En total, los PTMC atienden actualmente a 186,812 panameños, mediante dos modalidades de pago: Tarjeta Clave Social (164,578 personas) y pagos en Áreas de Difícil Acceso (22,234 personas). El cuarto desembolso trimestral representa B/. 54,404,610.
El próximo pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas se llevará a cabo del 17 de noviembre al 5 de diciembre, según confirmó el MIDES.
Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno Nacional para reducir brechas sociales, combatir la pobreza y garantizar que la protección social llegue a quienes más lo necesitan.