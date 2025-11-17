Operativos "Eros" y "Colibrí": continúa audiencia por red que manipulaba maletas con droga

Audiencia por red que manipulaba maletas con droga en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Este lunes 17 de noviembre continúa la audiencia de imputación de cargos para más de 60 aprehendidos en los operativos “Eros” y “Colibrí”, por su presunta vinculación a una red de tráfico internacional de drogas.

Durante la sesión de hoy, el Ministerio Público detalló que la vigilancia a los implicados incluyó el uso de cámaras internas y externas del Aeropuerto Internacional de Tocumen, mediante las cuales se detectaron movimientos irregulares relacionados con la introducción de maletas con sustancias ilícitas en el área de carga.

El fin de semana se legalizó la aprehensión de 59 personas, mientras que una fue declarada ilegal, debido a que se realizó de manera excepcional y el Ministerio Público no logró justificarla ante la juez de garantías.

En una conferencia de prensa ofrecida el pasado miércoles 12 de noviembre, el fiscal de Drogas Julio Villarreal explicó que ambas diligencias forman parte de los operativos “Eros” (44 aprehendidos) y “Colibrí” (15 aprehendidos), derivados de una misma investigación que contó con el apoyo de autoridades de España y Francia.

Según los resultados de la investigación, las colillas de identificación de las maletas de pasajeros eran manipuladas para colocarlas en equipajes que contenían droga, los cuales posteriormente eran retirados por cómplices en el país de destino.