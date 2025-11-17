Panamá Nacionales -  17 de noviembre de 2025 - 14:26

Cajas navideñas del IMA: provincias en qué iniciarán las ventas de jamón picnic

El IMA iniciará la venta de la Caja Navideña desde el 2 de diciembre en Chiriquí, Los Santos, Herrera y Chepo. Costo B/.15.00. Conoce lo que incluye.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó que a partir del próximo 2 de diciembre comenzarán las ventas de la esperada Caja Navideña, con un valor de B/.15.00, como parte del inicio oficial de las Naviferias 2025.

Lista de provincias para la venta de cajas navideñas del IMA

En su primera fase, las jornadas de venta se desarrollarán del 2 al 5 de diciembre en paralelo en las provincias de:

  • Chiriquí
  • Los Santos
  • Herrera
  • Panamá (distrito de Chepo)

Miles de familias podrán acceder a alimentos básicos para las fiestas de fin de año. De acuerdo con el IMA, en 2024 se llevaron a cabo 89 Naviferias, mientras que para este año se proyecta realizar 123, ampliando la cobertura y frecuencia de estos eventos.

La entidad señaló que en los próximos días se anunciarán nuevas fechas y ubicaciones para garantizar que las ferias lleguen a más comunidades en todo el país.

El IMA recordó a los compradores que deben llevar:

  • Efectivo
  • Cédula
  • Bolsa reutilizable

Las Naviferias forman parte del plan gubernamental para facilitar el acceso a productos alimenticios a precios accesibles, especialmente durante la temporada navideña, una de las más importantes para las familias panameñas.

