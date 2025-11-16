Universidad de Panamá aprueba Calendario Académico 2026: fechas de matrícula y clases

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá (UP) aprobó el Calendario Académico 2026, que define oficialmente las fechas para el período de verano, el primer y el segundo semestre, así como los procesos administrativos, matrículas, inicio y cierre de clases, exámenes y entrega de calificaciones.
Periodo de Verano 2026
- Matrícula: 5 al 10 de enero
- Inicio de clases: 12 de enero
- Fin de clases: 21 de febrero
- Exámenes finales: 23 al 28 de febrero
- Cierre oficial del verano: 7 de marzo
Primer Semestre en la Universidad de Panamá 2026
- Matrícula primer ingreso: 2 al 7 de marzo
- Matrícula estudiantes regulares: 9 al 21 de marzo
- Inicio de clases: 23 de marzo
- Retiro e inclusión: hasta el 11 de abril
- Fin de clases: 4 de julio
- Exámenes finales: 6 al 18 de julio
Segundo Semestre 2026
- Matrícula: 3 al 15 de agosto
- Pago de matrícula: 4 de agosto al 5 de septiembre
- Inicio de clases: 17 de agosto
- Retiro e inclusión: hasta el 5 de septiembre
- Fin de clases: 28 de noviembre
- Exámenes finales: 30 de noviembre al 12 de diciembre
Con esta aprobación, tanto estudiantes como docentes cuentan con una guía oficial para planificar el próximo año académico en la casa de estudios superiores más grande del país.