Panamá Nacionales -  16 de noviembre de 2025 - 17:16

Universidad de Panamá aprueba Calendario Académico 2026: fechas de matrícula y clases

La Universidad de Panamá aprobó el Calendario Académico 2026. Conoce las fechas de matrícula, inicio de clases, exámenes y cierre de semestres.

Universidad de Panamá

Universidad de Panamá

Universidad de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá (UP) aprobó el Calendario Académico 2026, que define oficialmente las fechas para el período de verano, el primer y el segundo semestre, así como los procesos administrativos, matrículas, inicio y cierre de clases, exámenes y entrega de calificaciones.

Periodo de Verano 2026

  • Matrícula: 5 al 10 de enero
  • Inicio de clases: 12 de enero
  • Fin de clases: 21 de febrero
  • Exámenes finales: 23 al 28 de febrero
  • Cierre oficial del verano: 7 de marzo

Primer Semestre en la Universidad de Panamá 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1990179641126973454&partner=&hide_thread=false
  • Matrícula primer ingreso: 2 al 7 de marzo
  • Matrícula estudiantes regulares: 9 al 21 de marzo
  • Inicio de clases: 23 de marzo
  • Retiro e inclusión: hasta el 11 de abril
  • Fin de clases: 4 de julio
  • Exámenes finales: 6 al 18 de julio

Segundo Semestre 2026

  • Matrícula: 3 al 15 de agosto
  • Pago de matrícula: 4 de agosto al 5 de septiembre
  • Inicio de clases: 17 de agosto
  • Retiro e inclusión: hasta el 5 de septiembre
  • Fin de clases: 28 de noviembre
  • Exámenes finales: 30 de noviembre al 12 de diciembre

Con esta aprobación, tanto estudiantes como docentes cuentan con una guía oficial para planificar el próximo año académico en la casa de estudios superiores más grande del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá presenta Premios Excelencia 2025

Centro Universitario de San Miguelito registra 98 % de avance, pero sigue sin abrir por falta de adendas

¿Por qué no ha sido entregado el nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito de la UP?

Recomendadas

Más Noticias