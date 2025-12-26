Panamá Nacionales -  26 de diciembre de 2025 - 17:10

Alcaldía de Panamá optimiza recursos y ahorra más de B/.110 mil tras digitalización de servicios

La Alcaldía de Panamá detalló que estos resultados se alcanzaron, principalmente, mediante la transformación del sistema de acceso a diversos espacios.

Alcaldía de Panamá optimiza recursos.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá informó que ha logrado ahorros superiores a B/.110,000 gracias a la digitalización, mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la optimización de procesos administrativos.

“Estos avances responden al trabajo del equipo de Tecnología e Innovación durante los últimos tres meses, enfocado en consolidar una administración más eficiente, responsable y ajustada a las necesidades de la ciudadanía”, indica la entidad.

La Alcaldía detalló que estos resultados se alcanzaron, principalmente, mediante la transformación del sistema de acceso al Jardín Botánico Summit y al Centro Turístico Mi Pueblito, donde se implementó un modelo digital con códigos QR, dejando atrás la compra anual de cintillos, lo que representaba un gasto estimado de B/.70,000.

Asimismo, la reducción del número de impresoras y el control del uso de impresiones a color generaron un ahorro adicional aproximado de B/.40,000, contribuyendo a una gestión más sostenible y eficiente dentro de la institución.

