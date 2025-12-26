Panamá Nacionales -  26 de diciembre de 2025 - 15:25

IMA anuncia venta de arroz para este 29 y 30 de diciembre a nivel nacional

El IMA exhortó a los asistentes a llevar bolsas reutilizables y su cédula de identidad personal para facilitar el proceso de compra.

Ana Canto
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que los días lunes 29 y martes 30 de diciembre se realizará la venta de arroz en las megaferias arroceras en diversos puntos del país, a partir de las 8:00 a.m.

La entidad exhortó a los asistentes a llevar bolsas reutilizables y su cédula de identidad personal para facilitar el proceso de compra.

Megaferias arroceras del IMA

Lunes 29 de diciembre

Panamá

  • Tienda del Pueblo en los Silos de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.

Bocas del Toro

  • Sede del IMA en el corregimiento de Finca 6, en el distrito de Changuinola.

Herrera

  • Parque San Sebastián, en el distrito de Ocú.

Panamá Este

  • Casa comunal de Tortí, en el distrito de Chepo.

Coclé

  • Instalaciones del IMA, distrito de Penonomé.

Darién

  • Finca San Vicente de la Universidad de Panamá, al lado de la Aeronaval, Metetí.

Martes 30 de diciembre

Veraguas

  • Predios de la agencia del IMA, en el distrito de Soná.
  • Silos del IMA de La Barrera, en el distrito de Santiago.

Los Santos

  • A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas.
  • Plaza Praga, distrito de Las Tablas

Colón

  • Comunidad de Arcoirís, frente a la Junta Comunal de Cristóbal.

Chiriquí

  • Predios de la Gobernación de Chiriquí.

Darién

  • Parque de la comunidad de Santa Fe, en el distrito de Santa Fe.

Panamá

  • Tienda del Pueblo Frigo San Antonio, en Juan Díaz.

Panamá Oeste

  • Auditorio de Capira, en Capira cabecera.

Panamá Este

  • Agencia del IMA, en el distrito de Chepo.

Coclé

  • Mercado Agrícola Artesanal La Pintada, distrito de La Pintada.
  • Parque 15 de enero, en el corregimiento de Antón cabecera.
