IMA anuncia venta de arroz para este 29 y 30 de diciembre a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que los días lunes 29 y martes 30 de diciembre se realizará la venta de arroz en las megaferias arroceras en diversos puntos del país, a partir de las 8:00 a.m.
Megaferias arroceras del IMA
Lunes 29 de diciembre
Panamá
- Tienda del Pueblo en los Silos de Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.
Bocas del Toro
- Sede del IMA en el corregimiento de Finca 6, en el distrito de Changuinola.
Herrera
- Parque San Sebastián, en el distrito de Ocú.
Panamá Este
- Casa comunal de Tortí, en el distrito de Chepo.
Coclé
- Instalaciones del IMA, distrito de Penonomé.
Darién
- Finca San Vicente de la Universidad de Panamá, al lado de la Aeronaval, Metetí.
Martes 30 de diciembre
Veraguas
- Predios de la agencia del IMA, en el distrito de Soná.
- Silos del IMA de La Barrera, en el distrito de Santiago.
Los Santos
- A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas.
- Plaza Praga, distrito de Las Tablas
Colón
- Comunidad de Arcoirís, frente a la Junta Comunal de Cristóbal.
Chiriquí
- Predios de la Gobernación de Chiriquí.
Darién
- Parque de la comunidad de Santa Fe, en el distrito de Santa Fe.
Panamá
- Tienda del Pueblo Frigo San Antonio, en Juan Díaz.
Panamá Oeste
- Auditorio de Capira, en Capira cabecera.
Panamá Este
- Agencia del IMA, en el distrito de Chepo.
Coclé
- Mercado Agrícola Artesanal La Pintada, distrito de La Pintada.
- Parque 15 de enero, en el corregimiento de Antón cabecera.