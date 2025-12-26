Alcaldía de Panamá suspende emisión de ruido para el 9 de enero: ¿incluye ley seca?

La Alcaldía de Panamá promulgó en la Gaceta Oficial el Decreto Alcaldicio N.° 15, mediante el cual se ordena la suspensión del uso de cajas de música, actividades bailables y la realización de fiestas en el distrito de Panamá, el viernes 9 de enero de 2026.
El decreto establece multas que oscilan entre B/.100 y B/.1,000 para quienes incumplan esta disposición.
Asimismo, se faculta a la Policía Municipal, inspectores municipales, funcionarios de cumplimiento y jueces comunitarios para velar por la correcta aplicación de lo establecido en el decreto.