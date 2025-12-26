Naviferias del IMA 2025: las últimas ventas de jamón picnic serán en Arraiján

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) anunció el gran cierre de las Naviferias 2025 para el próximo martes 30 de diciembre, en el distrito de Arraiján, específicamente en la cancha de baloncesto de Bique, a partir de las 7:00 de la mañana.

La entidad reiteró que todas las ventas se realizarán exclusivamente en efectivo, sin excepción, en cada uno de los puntos habilitados a nivel nacional, por lo que exhortó a los asistentes a tomar las previsiones necesarias.

¿Qué incluye la bolsa navideña del IMA?

Las bolsas o cajas navideñas que ofrece el IMA contienen productos básicos para la cena de Navidad, entre ellos:

Un jamón tipo picnic

Sal

Guandú en lata

Una lata de piña en rodajas

10 libras de arroz

1 libra de azúcar

Naviferias 2025: requisitos para la compra

El IMA recordó a la ciudadanía los requisitos obligatorios para adquirir la bolsa navideña:

Presentar cédula de identidad personal vigente.

Llevar una bolsa reutilizable.

No se aceptarán licencias de conducir ni permisos de residencia como documentos válidos.

Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.

Asimismo, las autoridades recomendaron adquirir una sola caja por familia, con el fin de garantizar que un mayor número de personas pueda acceder al beneficio.