Panamá Nacionales -  26 de diciembre de 2025 - 11:59

INADEH ofrecerá más de 8,500 cursos en 2026: fechas y cómo inscribirse

El INADEH abrirá más de 8,500 cursos y programas en 2026. Conoce las fechas de preinscripción, requisitos y las nuevas carreras disponibles.

INADEH ofrecerá más de 8,500 cursos en 2026

Cortesía/ MEDUCA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció que en 2026 ofrecerá más de 8,500 cursos y programas de formación en 28 áreas clave, dirigidos a jóvenes desde los 16 años y adultos de todas las edades.

La entidad informó que el proceso de preinscripción iniciará el próximo 5 de enero, mientras que las clases comenzarán de manera paulatina a partir del 12 de enero. A los programas podrán aplicar panameños y extranjeros que cuenten con cédula E o N.

Nuevos cursos y programas para el INADEH 2026

Entre las nuevas opciones de capacitación anunciadas por el INADEH para el próximo año se incluyen:

  • Recepción de Productos de Cargas y Unidades
  • Inspector de Calidad en la Industria Agroalimentaria
  • Asistente de Soporte Técnico en Redes Informáticas
  • Coordinador de Eventos
  • Asistente Logístico
  • Guía General de Turismo
  • Recepcionista
  • Asistente de Seguridad de Red y Soporte de Hardware

Estos programas buscan ampliar las oportunidades de formación en sectores estratégicos como servicios, tecnología, logística y turismo, áreas con alta demanda laboral en el país.

¿Cómo preinscribirse en los cursos del INADEH?

Los interesados podrán realizar su preinscripción a través de las siguientes opciones:

  • Ingresar al enlace que se habilitará en el perfil de Instagram del INADEH
  • Acceder directamente a la página web oficial: inadeh.edu.pa
  • Llamar al 538-2300
  • Escribir vía WhatsApp al 6379-1469
  • Acudir a cualquiera de los centros de formación del INADEH a nivel nacional
