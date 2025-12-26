INADEH ofrecerá más de 8,500 cursos en 2026: fechas y cómo inscribirse

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) anunció que en 2026 ofrecerá más de 8,500 cursos y programas de formación en 28 áreas clave, dirigidos a jóvenes desde los 16 años y adultos de todas las edades.

Contenido relacionado: INADEH aplicará pruebas psicológicas para aspirantes al programa de Operador de Equipo Pesado

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La entidad informó que el proceso de preinscripción iniciará el próximo 5 de enero, mientras que las clases comenzarán de manera paulatina a partir del 12 de enero. A los programas podrán aplicar panameños y extranjeros que cuenten con cédula E o N.

Nuevos cursos y programas para el INADEH 2026

Entre las nuevas opciones de capacitación anunciadas por el INADEH para el próximo año se incluyen:

Recepción de Productos de Cargas y Unidades

Inspector de Calidad en la Industria Agroalimentaria

Asistente de Soporte Técnico en Redes Informáticas

Coordinador de Eventos

Asistente Logístico

Guía General de Turismo

Recepcionista

Asistente de Seguridad de Red y Soporte de Hardware

Estos programas buscan ampliar las oportunidades de formación en sectores estratégicos como servicios, tecnología, logística y turismo, áreas con alta demanda laboral en el país.

¿Cómo preinscribirse en los cursos del INADEH?

Los interesados podrán realizar su preinscripción a través de las siguientes opciones: