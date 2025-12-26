INADEH ofrecerá más de 8,500 cursos en 2026: fechas y cómo inscribirse

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció que en 2026 ofrecerá más de 8,500 cursos y programas de formación en 28 áreas clave, dirigidos a jóvenes desde los 16 años y adultos de todas las edades.
La entidad informó que el proceso de preinscripción iniciará el próximo 5 de enero, mientras que las clases comenzarán de manera paulatina a partir del 12 de enero. A los programas podrán aplicar panameños y extranjeros que cuenten con cédula E o N.
Nuevos cursos y programas para el INADEH 2026
Entre las nuevas opciones de capacitación anunciadas por el INADEH para el próximo año se incluyen:
- Recepción de Productos de Cargas y Unidades
- Inspector de Calidad en la Industria Agroalimentaria
- Asistente de Soporte Técnico en Redes Informáticas
- Coordinador de Eventos
- Asistente Logístico
- Guía General de Turismo
- Recepcionista
- Asistente de Seguridad de Red y Soporte de Hardware
Estos programas buscan ampliar las oportunidades de formación en sectores estratégicos como servicios, tecnología, logística y turismo, áreas con alta demanda laboral en el país.
¿Cómo preinscribirse en los cursos del INADEH?
Los interesados podrán realizar su preinscripción a través de las siguientes opciones:
- Ingresar al enlace que se habilitará en el perfil de Instagram del INADEH
- Acceder directamente a la página web oficial: inadeh.edu.pa
- Llamar al 538-2300
- Escribir vía WhatsApp al 6379-1469
- Acudir a cualquiera de los centros de formación del INADEH a nivel nacional