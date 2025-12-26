Ministra de Gobierno aclara que rebajas de pena no son indultos políticos

La ministra de Gobierno , Dinoska Montalvo, aclaró que no se han otorgado indultos por delitos políticos, sino rebajas de pena por delitos comunes, conforme a lo establecido en el sistema penitenciario panameño el pasado miércoles 24 de diciembre del 2025.

La funcionaria explicó que estos beneficios se conceden a personas privadas de libertad que han demostrado buena conducta, han participado en programas de estudio y trabajo, y han evidenciado oportunidades reales de inserción social, de acuerdo con los criterios técnicos y legales vigentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2004619911835124056?s=20&partner=&hide_thread=false La ministra de Gobierno, @DinoskaDinoska Montalvo, afirma que no se han otorgado indultos por delitos políticos. pic.twitter.com/sMOtWP6eEI — Telemetro Reporta (@TReporta) December 26, 2025

Ministra de Gobierno, aseguró que rebajas de pena corresponden a delitos comunes

Las declaraciones de la ministra se dan tras el anuncio de una rebaja de pena que incluye a Milena Vallarino de Ferrufino, esposa del exministro de Desarrollo Social (MIDES), Guillermo Ferrufino, lo que generó reacciones y cuestionamientos en la opinión pública.

Montalvo reiteró que el procedimiento no constituye un indulto, y subrayó que las decisiones se toman bajo parámetros objetivos, aplicables a cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos por la normativa penitenciaria.