Panamá Nacionales -  26 de diciembre de 2025 - 13:54

Ministra de Gobierno aclara que rebajas de pena no son indultos políticos

La ministra de Gobierno, aseguró que las rebajas de pena corresponden a delitos comunes y cumplen con criterios legales de conducta, estudio y trabajo.

Ministra de Gobierno

Ministra de Gobierno, sobre rebajas de pena 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aclaró que no se han otorgado indultos por delitos políticos, sino rebajas de pena por delitos comunes, conforme a lo establecido en el sistema penitenciario panameño el pasado miércoles 24 de diciembre del 2025.

La funcionaria explicó que estos beneficios se conceden a personas privadas de libertad que han demostrado buena conducta, han participado en programas de estudio y trabajo, y han evidenciado oportunidades reales de inserción social, de acuerdo con los criterios técnicos y legales vigentes.

Ministra de Gobierno, aseguró que rebajas de pena corresponden a delitos comunes

Las declaraciones de la ministra se dan tras el anuncio de una rebaja de pena que incluye a Milena Vallarino de Ferrufino, esposa del exministro de Desarrollo Social (MIDES), Guillermo Ferrufino, lo que generó reacciones y cuestionamientos en la opinión pública.

Montalvo reiteró que el procedimiento no constituye un indulto, y subrayó que las decisiones se toman bajo parámetros objetivos, aplicables a cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos por la normativa penitenciaria.

