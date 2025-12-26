Ngäbe Buglé Nacionales -  26 de diciembre de 2025 - 16:15

Inauguran moderno Centro Educativo Cerro Guásimo en la comarca Ngäbe Buglé

El MEDUCA indicó que estas nuevas estructuras del centro educativo buscan fortalecer el acceso a una educación digna y de calidad.

Centro Educativo Cerro Guásimo en la comarca Ngäbe Buglé.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

Cerca de 96 estudiantes se benefician con la entrega de las nuevas y modernas instalaciones del Centro Educativo Cerro Guásimo, ubicado en la comarca Ngäbe Buglé, una obra largamente esperada que garantiza espacios dignos, seguros y adecuados para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Durante el acto de inauguración, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó que estas nuevas estructuras, que reemplazan las antiguas escuelas tipo rancho, buscan fortalecer el acceso a una educación digna y de calidad, especialmente en comunidades de difícil acceso.

El proyecto, con una inversión de B/.1,452,031.54, contempló la construcción de diversas áreas, entre ellas dos aulas teóricas, aulas de apoyo, preescolar con área de juegos cercada, un módulo de dormitorios con dos habitaciones, cocina-comedor tipo II, servicios sanitarios, letrina, plaza cívica, asta de la bandera y monumento.

Asimismo, se instalaron tanques de reserva de agua, sistemas de alarma contra incendios, señalización, sistema fotovoltaico y un cuarto eléctrico de 6 kVA.

De manera complementaria, se realizaron trabajos de remodelación en dos aulas existentes y la demolición de estructuras obsoletas, consolidando un entorno educativo moderno, seguro y funcional.

