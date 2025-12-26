Dónde llevar tu árbol natural de Navidad: puntos de acopio y fechas en la ciudad de Panamá

La Alcaldía de Panamá exhortó a las personas que compraron su árbol natural de Navidad a llevarlos a los puntos de acopio habilitados del 7 al 11 de enero de 2026, ubicados en distintos sectores del Distrito Capital, como parte de una gestión de residuos responsable y sostenible.

La entidad advirtió que las quemas están prohibidas mediante el Decreto Alcaldicio N.° 001-2018 del 11 de enero de 2018, debido a que el humo generado por la incineración es altamente contaminante. Además, los árboles de pino están clasificados como material inflamable, lo que representa un alto riesgo de incendio.

El objetivo de la campaña “Déjame, pero no me quemes” es prevenir los incendios a cielo abierto, reducir el riesgo de propagación del fuego y evitar que los árboles sean desechados en calles, aceras, basureros improvisados, o arrojados a ríos y quebradas.

Puntos de acopio habilitados

Cinta Costera (Calidonia)

Atlapa (San Francisco)

Leafsinc (Multiplaza)

Universidad Santa María La Antigua (USMA), Betania

Arena Roberto Durán (Juan Díaz)

Panamá Compost (Río Abajo)

Junta Comunal de Don Bosco

Junta Comunal de Las Cumbres

Plaza Princesa de Gales (Panamá Norte)

Sede del Ministerio de Ambiente en Albrook

El material triturado de los pinos será reutilizado como controlador de malezas, para conservar la humedad del suelo, como componente de sustratos, mejorar la oxigenación y el drenaje en procesos de reforestación, así como para el mantenimiento de áreas verdes y parques públicos.

En esta campaña participan los municipios de San Miguelito, Arraiján, La Chorrera, Colón y Panamá, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, con el apoyo de empresas privadas.