Arbolitos de Navidad: lanzan campaña para promover su manejo adecuado durante estas fiestas

Este lunes 15 de diciembre, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), autoridades locales y la Cámara de Reciclaje de Panamá lanzaron una campaña para reducir los desechos orgánicos y promover el manejo adecuado de los arbolitos naturales de Navidad .

Como parte de esta iniciativa, los árboles navideños serán recolectados en los puntos habilitados por los municipios y posteriormente trasladados a empresas de reciclaje. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) será la entidad encargada del transporte de los arbolitos, los cuales serán transformados en aserrín o compost.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, hizo un llamado a la población a no quemar los arbolitos ni desecharlos en lugares no autorizados, a fin de evitar afectaciones ambientales.

En el distrito de San Miguelito, los ciudadanos podrán depositar sus arbolitos en el sector de Los Andes #2. En tanto, en la ciudad de Panamá, la Alcaldía desarrollará acciones para la recolección de árboles naturales, con el objetivo de evitar el incremento de desechos durante la temporada navideña.