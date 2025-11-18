Primeros Arbolitos de Navidad llegan a Panamá y marcan el inicio de la temporada 2025

Los primeros 32 contenedores cargados con arbolitos de Navidad llegaron al país, marcando oficialmente el inicio de una de las tradiciones más esperadas por miles de familias panameñas.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Nacional de Cuarentena Agropecuaria, 25 contenedores provinieron de Canadá y los otros 7 de Oregón, Estados Unidos, con un estimado de 17 mil pinos naturales.

Para esta temporada navideña, se proyecta el ingreso total de 60 contenedores, cada uno transportando entre 500 y 600 pinos, cifra que permitirá abastecer la demanda nacional para las festividades de fin de año.

El subdirector de Cuarentena Agropecuaria, Luis Benavides, informó que especialistas panameños viajaron hasta Oregón para supervisar directamente las plantaciones y los centros de embalaje, con el fin de evitar el ingreso de plagas o insectos que puedan representar un riesgo para el patrimonio fitosanitario nacional.

Durante octubre, la misión técnica realizó inspecciones en campo, tomando muestras de abetos y pinos, y certificando siete contenedores en origen, garantizando el cumplimiento de las exigencias establecidas por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal.

En el caso de los arbolitos procedentes de Canadá, estos son inspeccionados en el puerto de entrada en Panamá para verificar que lleguen libres de plagas y en perfectas condiciones antes de ser liberados para su comercialización.

Se activa la temporada navideña en el país

Con la llegada de estos primeros cargamentos, los comercios se preparan para iniciar la venta de pinos naturales, una costumbre que cada año reúne a miles de familias en busca del árbol ideal para decorar sus hogares.

Este primer lote da por iniciada de forma oficial la temporada navideña 2025 en Panamá.