San Miguelito Nacionales -  18 de noviembre de 2025 - 12:19

Alcaldía de San Miguelito inaugura nueva sucursal de atención al contribuyente en Metromall

La Alcaldía de San Miguelito inauguró su nueva Sucursal de Atención al Contribuyente en el centro comercial Metromall.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de San Miguelito inauguró este martes 18 de noviembre su nueva Sucursal de Atención al Contribuyente en el centro comercial Metromall, con el objetivo de ofrecer servicios más accesibles y cercanos a la ciudadanía.

Según informó el municipio, la atención al público se brindará de lunes a viernes.

