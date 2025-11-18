Alcaldía de San Miguelito inaugura nueva sucursal de atención al contribuyente en Metromall

La Alcaldía de San Miguelito inauguró este martes 18 de noviembre su nueva Sucursal de Atención al Contribuyente en el centro comercial Metromall, con el objetivo de ofrecer servicios más accesibles y cercanos a la ciudadanía.
