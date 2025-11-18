Alcaldía de Panamá invita al AdoptaFest para promover adopción responsable

La Alcaldía de Panamá , a través de la Dirección de Gestión Ambiental y su sección de Bienestar Animal, invitó a la ciudadanía a participar del AdoptaFest, un encuentro creado para promover la adopción responsable y reforzar la cultura de cuidado integral de los animales de compañía en el Distrito Capital.

El evento se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre, desde las 10:00 a.m., en la planta baja del Edificio Hatillo. Está dirigido a familias, amantes de las mascotas y a cualquier persona interesada en vivir una experiencia cercana, solidaria y alegre.

El AdoptaFest, organizado por la Alcaldía de Panamá

image

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de un Chill Zone con puppies, música en vivo, feria de adopción, actividades familiares y una jornada especial de vacunación que incluirá 150 dosis de la vacuna quíntuple C5 (moquillo, hepatitis, parvovirus e influenza). Esta iniciativa busca reforzar el compromiso municipal con la salud y el bienestar de los animales domésticos.

El AdoptaFest cuenta con el apoyo de reconocidos medios aliados como Crush 89.1 FM, Súper Q, Grada Radio y Antena 8, entre otros, quienes contribuirán a amplificar el mensaje de tenencia responsable y a brindar visibilidad a decenas de mascotas que buscan un hogar definitivo.

Con esta actividad, la Alcaldía de Panamá reafirma su compromiso con la protección animal y la educación ciudadana en temas de convivencia responsable.