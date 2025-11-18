Panamá Nacionales -  18 de noviembre de 2025 - 14:17

Alcaldía de Panamá invita al AdoptaFest para promover adopción responsable

El AdoptaFest, organizado por la Alcaldía de Panamá, se realizará el 21 de noviembre en el Edificio Hatillo con feria de adopción.

Alcaldía de Panamá invita al AdoptaFest

Alcaldía de Panamá invita al AdoptaFest

@Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y su sección de Bienestar Animal, invitó a la ciudadanía a participar del AdoptaFest, un encuentro creado para promover la adopción responsable y reforzar la cultura de cuidado integral de los animales de compañía en el Distrito Capital.

El evento se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre, desde las 10:00 a.m., en la planta baja del Edificio Hatillo. Está dirigido a familias, amantes de las mascotas y a cualquier persona interesada en vivir una experiencia cercana, solidaria y alegre.

El AdoptaFest, organizado por la Alcaldía de Panamá

image

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de un Chill Zone con puppies, música en vivo, feria de adopción, actividades familiares y una jornada especial de vacunación que incluirá 150 dosis de la vacuna quíntuple C5 (moquillo, hepatitis, parvovirus e influenza). Esta iniciativa busca reforzar el compromiso municipal con la salud y el bienestar de los animales domésticos.

El AdoptaFest cuenta con el apoyo de reconocidos medios aliados como Crush 89.1 FM, Súper Q, Grada Radio y Antena 8, entre otros, quienes contribuirán a amplificar el mensaje de tenencia responsable y a brindar visibilidad a decenas de mascotas que buscan un hogar definitivo.

Con esta actividad, la Alcaldía de Panamá reafirma su compromiso con la protección animal y la educación ciudadana en temas de convivencia responsable.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá lanza campaña "Sonrisas que brillan" para donar juguetes

Más de 30 mil personas asistieron al I Star Fest en la Cinta Costera

Alcaldía de Panamá anuncia mayor inversión en videovigilancia

Recomendadas

Más Noticias