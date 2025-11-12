Alcaldía de Panamá alista luces navideñas en 24 parques y prepara desfile Ciudad de las Estrellas

La Alcaldía de Panamá avanza con la instalación y pruebas del alumbrado navideño 2025 en los 24 parques del distrito capital, como parte de las celebraciones del Festival Internacional Navideño City of Star.
El encendido oficial de las luces se realizará el domingo 30 de noviembre en la Cinta Costera, evento que marcará el inicio de las festividades decembrinas en la ciudad.
Este festival, organizado por la comuna capitalina, también incluirá el Desfile Navideño “Ciudad de las Estrellas 2025”, programado para el domingo 14 de diciembre en Calle 50, donde participarán bandas, carros alegóricos y agrupaciones artísticas nacionales.
Alcaldía de Panamá alista luces navideñas en 24 parques
Además, la Alcaldía anunció la creación de seis parques temáticos especiales que permanecerán iluminados durante todo un año, ofreciendo espacios de recreación para residentes y visitantes:
- Calle Uruguay – Paseo de las Estrellas
- Plaza Herrera – Nuestro Universo
- Parque Eduardo Vallarino (Betania) – Capitales del Mundo
- Parque Norte (Chilibre) – Tierra Jurásica
- Parque Villa Catalina (Don Bosco) – Mundo Marino
- Parque Rotonda La Siesta – Gamer
La Alcaldía resaltó que el objetivo del proyecto es promover el turismo interno, el espíritu navideño y la reactivación económica local, incentivando a las familias a disfrutar de los espacios públicos durante la temporada.