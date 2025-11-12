Alcaldía de Panamá alista luces navideñas en 24 parques y prepara desfile Ciudad de las Estrellas

La Alcaldía de Panamá avanza con la instalación y pruebas del alumbrado navideño 2025 en los 24 parques del distrito capital, como parte de las celebraciones del Festival Internacional Navideño City of Star.

El encendido oficial de las luces se realizará el domingo 30 de noviembre en la Cinta Costera, evento que marcará el inicio de las festividades decembrinas en la ciudad.

Este festival, organizado por la comuna capitalina, también incluirá el Desfile Navideño “Ciudad de las Estrellas 2025”, programado para el domingo 14 de diciembre en Calle 50, donde participarán bandas, carros alegóricos y agrupaciones artísticas nacionales.

Alcaldía de Panamá alista luces navideñas en 24 parques

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1988621137593471155&partner=&hide_thread=false Avanza la instalación de las luces navideñas en los 24 parques del distrito de Panamá.

La @Panamaalcaldia se encuentra ya realizando pruebas del alumbrado navideño, cuyo encendido oficial será el domingo 30 de noviembre en la Cinta Costera.



Esto forma parte de las actividades… pic.twitter.com/E30HqlcEjR — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2025

Además, la Alcaldía anunció la creación de seis parques temáticos especiales que permanecerán iluminados durante todo un año, ofreciendo espacios de recreación para residentes y visitantes:

Calle Uruguay – Paseo de las Estrellas

Plaza Herrera – Nuestro Universo

Parque Eduardo Vallarino (Betania) – Capitales del Mundo

Parque Norte (Chilibre) – Tierra Jurásica

Parque Villa Catalina (Don Bosco) – Mundo Marino

Parque Rotonda La Siesta – Gamer

La Alcaldía resaltó que el objetivo del proyecto es promover el turismo interno, el espíritu navideño y la reactivación económica local, incentivando a las familias a disfrutar de los espacios públicos durante la temporada.