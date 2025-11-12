Adulto mayor muere tras ser atacado por delincuentes que intentaron robarle en su vivienda

Un adulto mayor de 70 años perdió la vida tras ser atacado por delincuentes que ingresaron a su vivienda para robarle, en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos irrumpieron en la casa durante la noche del martes y, al intentar someter al adulto mayor, le dispararon en el abdomen, provocándole heridas mortales.

Vecinos del sector, alarmados por el sonido de los disparos, notificaron a las autoridades, pero cuando la Policía Nacional y los paramédicos del 911 llegaron al lugar, el hombre ya no presentaba signos vitales.

La Sección de Homicidios y Femicidios de la Fiscalía de Colón y Guna Yala inició las investigaciones para dar con los responsables de este crimen que ha conmocionado a la comunidad. Las autoridades reiteraron su llamado a la colaboración ciudadana para aportar información que conduzca a la captura de los implicados en este hecho violento.