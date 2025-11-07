Kenneth Darlington: dos años detenido por el asesinato de manifestantes en Chame en 2023

Este 7 de noviembre de 2025 se cumplen dos años de la detención del adulto mayor Kenneth Darlington , declarado responsable de la muerte de dos docentes en Chame que participaban en una protesta contra la Ley 406, que aprobaba el contrato de concesión minera entre el Estado y Minera Panamá, en 2023.

En 2024, Darlington fue condenado a 48 años de prisión por el homicidio doloso agravado del ciudadano Iván Mendoza y del docente Abdiel Díaz, tras dispararles con un arma de fuego durante la manifestación. La condena incluyó también el delito de posesión ilícita de arma de fuego.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Condena a Kenneth Darlington

El 11 de junio de 2024, la Sección Especializada de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste logró la condena de Darlington, quien tenía 78 años en ese momento, durante una audiencia intermedia.

La fiscal Paula Garcés, en representación del Ministerio Público, presentó un acuerdo de pena, luego de que el sentenciado y su defensa admitieran su responsabilidad en los hechos.

El juez Luis Ceballos avaló el acuerdo e impuso, además, una pena accesoria de 48 años sin poder portar armas de fuego.