Tradición y orgullo: Las Tablas se prepara para las fiestas del Grito de Insurrección

El Municipio de Las Tablas se prepara para celebrar, junto a ciudadanos y delegaciones invitadas, el tradicional Grito de Insurrección de Los Santos de 1821, este 8 de noviembre.

“¡Todo está listo para el gran desfile cívico del 8 de noviembre!”, señaló la Alcaldía de Las Tablas a través de sus redes sociales, al compartir el listado de colegios que han confirmado su participación en este magno evento.

Considerado uno de los desfiles más esperados del mes de noviembre, las autoridades locales trabajan de forma coordinada para garantizar que las festividades se desarrollen de manera segura y ordenada.

Múltiples delegaciones de todo el país dirán presente

Un gran número de colegios de Los Santos, Coclé, Herrera, Veraguas, Chiriquí, Panamá Este, Panamá Oeste, Panamá Centro y Colón se preparan para llenar de música, color y alegría las principales calles del pueblo santeño.

También se confirmó la participación de bandas independientes, consideradas entre las más esperadas por el público.

Con cada paso y cada nota, los santeños rinden tributo a los patriotas tableños que un día se unieron al movimiento del coronel Segundo de Villarreal, acción que marcó el inicio de la gesta independentista con el Grito del 10 de noviembre en La Villa de Los Santos.

Una tradición que sigue viva, resonando con el mismo fervor de hace más de dos siglos.