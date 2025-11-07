IFARHU inicia nuevo calendario de pagos del PASE-U del 11 al 24 de noviembre

IFARHU inicia nuevo calendario de pagos del PASE-U.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) continuará el martes 11 de noviembre de 2025 con el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tubualá

Aligandí

Narganá

Miércoles de 12 de noviembre

Tubualá

Aligandí

Narganá

Puerto Abaldía

Comarca Emberá Wounaan

Martes 11 de noviembre

Sambú: Río Sábalo

Cémaco: Lajas Blancas y Cirilo Guaynora

Miércoles 12 de noviembre

Sambú: Jungurundó

Cémaco: Lajas Blancas Manuel Ortega y Cirilo Guaynora

Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente: