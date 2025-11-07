Panamá Nacionales -  7 de noviembre de 2025 - 08:07

IFARHU inicia nuevo calendario de pagos del PASE-U del 11 al 24 de noviembre

El IFARHU continuará el martes 11 de noviembre de 2025 con el segundo pago del PASE-U correspondiente al 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará el martes 11 de noviembre de 2025 con el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan.

Pago del PASE-U en Guna Yala y la comarca Emberá Wounaan

Guna Yala

Martes 11 de noviembre

  • Tubualá
  • Aligandí
  • Narganá

Miércoles de 12 de noviembre

  • Tubualá
  • Aligandí
  • Narganá
  • Puerto Abaldía

Comarca Emberá Wounaan

Martes 11 de noviembre

  • Sambú: Río Sábalo
  • Cémaco: Lajas Blancas y Cirilo Guaynora

Miércoles 12 de noviembre

  • Sambú: Jungurundó
  • Cémaco: Lajas Blancas Manuel Ortega y Cirilo Guaynora

Conozca la lista de colegios habilitados para cobrar en este enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
