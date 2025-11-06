Panamá Nacionales -  6 de noviembre de 2025 - 13:53

IFARHU continúa este viernes el pago del PASE-U a más de 213 mil estudiantes panameños

El IFARHU continúa el pago del PASE-U por más de $24 millones, beneficiando a 213,659 estudiantes con ACH y cheques a nivel nacional.

Pago del PASE-U por el IFARHU continúa este viernes

IFARHU
Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que continúa con el pago del programa PASE-U, con un desembolso superior a los 24 millones de dólares, que beneficia a 213,659 estudiantes en todo el país.

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que este proceso corresponde al segundo pago por asistencia en la provincia de Panamá, mientras que en las demás regionales se realizan pagos del seguro educativo a través de ACH y cheques.

IFARHU paga PASE-U a 213 mil estudiantes en todo el país

“Retomamos el pago del PASE-U correspondiente al segundo pago por asistencia en la provincia de Panamá… en las diferentes regionales sí se está pagando lo correspondiente al seguro educativo. Como institución estamos haciendo pagos por ACH, pagos por cheque; en algunos casos son el primer pago, en otros corresponde al tercer periodo. Es un desembolso que nos permite ponernos al día con la mayoría de los becarios y prestatarios de la institución”, indicó Godoy.

El IFARHU reiteró su compromiso de mantener al día los pagos del programa, que busca garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y apoyar la economía de las familias panameñas.

Pago del PASE-U por el IFARHU para el Viernes 7 de noviembre

Corregimientos de

  • San Francisco
  • Pueblo Nuevo
  • Curundú
