IFARHU continúa este viernes el pago del PASE-U a más de 213 mil estudiantes panameños

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que continúa con el pago del programa PASE-U, con un desembolso superior a los 24 millones de dólares, que beneficia a 213,659 estudiantes en todo el país.

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que este proceso corresponde al segundo pago por asistencia en la provincia de Panamá, mientras que en las demás regionales se realizan pagos del seguro educativo a través de ACH y cheques.

“Retomamos el pago del PASE-U correspondiente al segundo pago por asistencia en la provincia de Panamá… en las diferentes regionales sí se está pagando lo correspondiente al seguro educativo. Como institución estamos haciendo pagos por ACH, pagos por cheque; en algunos casos son el primer pago, en otros corresponde al tercer periodo. Es un desembolso que nos permite ponernos al día con la mayoría de los becarios y prestatarios de la institución”, indicó Godoy.

El IFARHU reiteró su compromiso de mantener al día los pagos del programa, que busca garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y apoyar la economía de las familias panameñas.

