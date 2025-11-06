Isla Taboga Nacionales -  6 de noviembre de 2025 - 13:03

Moradores de Isla Taboga cierran puerto en protesta por el aumento del pasaje

Residentes de Isla Taboga cerraron el puerto en protesta por el alza del pasaje y piden tarifas especiales más bajas para los moradores.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los moradores de Isla Taboga cerraron este jueves el acceso al puerto como medida de protesta por el aumento en el precio de los pasajes hacia la isla.

Los residentes denuncian que el costo del transporte marítimo se ha elevado en los últimos meses y exigen a las empresas operadoras establecer una tarifa especial más económica para los habitantes, distinta a la que pagan los visitantes o turistas.

Moradores de Taboga protestan por aumento del pasaje marítimo

Según indicaron, esperaban mantener una reunión con representantes de una de las compañías de transporte para buscar una solución al conflicto, pero ningún representante acudió al encuentro.

Mientras tanto, los manifestantes impidieron que las lanchas atracaran en el muelle de Isla Taboga, afectando la movilidad hacia y desde el puerto.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre las conversaciones o medidas que se tomarán para atender el reclamo de los residentes.

