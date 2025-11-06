CSS cerrará urgencias de la Policlínica Manuel María Valdés del 7 al 10 de noviembre

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el Cuarto de Urgencias de la Policlínica Manuel María Valdés, ubicada en San Miguelito, permanecerá cerrado temporalmente desde las 6:00 a.m. del viernes 7 de noviembre hasta las 6:00 a.m. del lunes 10 de noviembre de 2025.
Según detalló la entidad, la medida responde a trabajos programados de fumigación, mantenimiento y limpieza profunda, conforme al Resuelto No. 1295 del 31 de octubre de 2025, emitido por el Ministerio de Salud (MINSA).
CSS cerrará urgencias de la Policlínica Valdés por mantenimiento
Durante el cierre, la CSS ha dispuesto alternativas de atención médica para los pacientes de la zona:
- Policlínica Generoso Guardia, en Santa Librada, con horario de atención de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.
- Hospital Susana Jones Cano, en Villa Lucre, que brindará atención las 24 horas del día.
En ambas instalaciones se ha reforzado el personal médico y administrativo para garantizar un servicio oportuno y de calidad durante el período de mantenimiento.
La institución agradeció la comprensión de los asegurados y reiteró que estos trabajos buscan mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de la atención médica que ofrece la Caja de Seguro Social.