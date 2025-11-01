Panamá Nacionales -  1 de noviembre de 2025 - 17:40

CSS realiza mastectomía total con reconstrucción inmediata a paciente de 31 años

La CSS detalla que se trata de un procedimiento de alta complejidad que permite crear una nueva mama.

Ana Canto
Por Ana Canto

Cirujanos de la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social (CSS) llevaron a cabo una mastectomía total con reconstrucción inmediata, a una paciente de 31 años de edad, diagnosticada con una lesión maligna en la mama derecha.

La CSS detalla que se trata de un procedimiento de alta complejidad que permite crear una nueva mama utilizando tejido propio del abdomen de la paciente, denominado colgajo miocutáneo de recto abdominal transverso.

“El caso fue cuidadosamente evaluado por un equipo multidisciplinario. Se trataba de una paciente joven, sin comorbilidades y con condiciones óptimas para realizar una reconstrucción inmediata", detalló el doctor César Díaz, cirujano oncólogo de la Ciudad de la Salud.

La entidad agrega que “una vez concluida la cirugía y tras una recuperación adecuada, la paciente continuará con los tratamientos oncológicos complementarios, que pueden incluir radioterapia, hormonoterapia o quimioterapia, según determinen los especialistas”.

