Panamá Nacionales -  6 de noviembre de 2025 - 10:36

Asociación de Santeños residentes en San Miguelito anuncia festival folclórico para el 10 de noviembre

La Asociación de Santeños residentes en San Miguelito detalló que el evento de realizará en las calles F y M del distrito.

Asociación de Santeños residentes en San Miguelito anuncia festival folclórico 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Asociación de Santeños residentes en San Miguelito invita a la ciudadanía a asistir al Festival Sazón y Tambor, que se celebrará el lunes 10 de noviembre, en conmemoración del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

El evento tendrá lugar en las calles F y M del distrito de San Miguelito, desde las 11:00 a.m., con entrada gratuita para todo el público.

La jornada contará con presentaciones de bailes folclóricos, tamboritos y cumbia, además de la participación en vivo del DJ Jonathan Vigil.

