Asociación de Santeños residentes en San Miguelito anuncia festival folclórico para el 10 de noviembre

La jornada contará con presentaciones de bailes folclóricos, tamboritos y cumbia, además de la participación en vivo del DJ Jonathan Vigil.

¡Prepárate para vivir la fiesta del sabor y la tradición! Este 10 de noviembre, la comunidad se enciende con el ritmo contagioso del Festival Sazón y Tambor. Ven a disfrutar de una experiencia gastronómica única, música en vivo, presentaciones culturales y mucho más. Sabores que cuentan historias Tambor que une corazones Arte, alegría y comunidad en un solo lugar Asociacion de santeños san miguelito (villa guadalupe) Desde las 11 am hasta que el cuerpo aguante ¡La entrada es libre! Invita a tu familia, amigos y vecinos. ¡Sazón y Tambor te espera con los brazos abiertos.