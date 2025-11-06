Eliminatorias mundialistas 2025 Deportes -  6 de noviembre de 2025 - 11:39

Selección de Panamá presenta lista de convocados para enfrentar a Guatemala y El Salvador

La Selección de Panamá se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones, tras vencer a El Salvador y empatar con Surinam.

Panamá vs. El Salvador

Panamá vs. El Salvador, partido de eliminatorias mundialistas, octubre 2025.

FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) publicó la lista de jugadores convocados de la Selección de Panamá para los últimos dos partidos de las eliminatorias mundialistas, que se disputarán el jueves 13 y martes 18 de noviembre, frente a Guatemala y El Salvador, respectivamente.

Los dirigidos por Thomas Christiansen se mantienen en el segundo lugar de la tabla de posiciones, tras vencer a El Salvador y empatar con Surinam en sus más recientes compromisos.

Convocados de la Selección de Panamá

Porteros

  • Orlando Mosquera
  • Luis Mejía
  • César Samudio

Defensas

  • Andrés Andrade
  • César Blackmann
  • Fidel Escobar
  • Carlos Harvey
  • Jovany Ramos
  • Amir Murillo
  • Eric Davis
  • Edgardo Fariña

Volantes

  • Aníbal Godoy
  • Jovani Welch
  • Edward Cedeño
  • Cristian Martínez
  • José Luis Rodríguez
  • Édgar Bárcenas
  • Adalberto Carrasquilla
  • Ismael Díaz
  • Azarias Londoño
  • Omar Browne
  • Alberto Quintero

Delanteros

  • Cecilio Waterman
  • José Fajardo
  • Tomás Rodríguez
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1986460412070756527&partner=&hide_thread=false

