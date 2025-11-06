Selección de Panamá presenta lista de convocados para enfrentar a Guatemala y El Salvador

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) publicó la lista de jugadores convocados de la Selección de Panamá para los últimos dos partidos de las eliminatorias mundialistas, que se disputarán el jueves 13 y martes 18 de noviembre, frente a Guatemala y El Salvador, respectivamente.
Convocados de la Selección de Panamá
Porteros
- Orlando Mosquera
- Luis Mejía
- César Samudio
Defensas
- Andrés Andrade
- César Blackmann
- Fidel Escobar
- Carlos Harvey
- Jovany Ramos
- Amir Murillo
- Eric Davis
- Edgardo Fariña
Volantes
- Aníbal Godoy
- Jovani Welch
- Edward Cedeño
- Cristian Martínez
- José Luis Rodríguez
- Édgar Bárcenas
- Adalberto Carrasquilla
- Ismael Díaz
- Azarias Londoño
- Omar Browne
- Alberto Quintero
Delanteros
- Cecilio Waterman
- José Fajardo
- Tomás Rodríguez