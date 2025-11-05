Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  5 de noviembre de 2025 - 11:17

FEDEBEIS anuncia inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026

FEDEBEIS anunció que el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 iniciará el sábado 3 de enero a nivel nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció que el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 iniciará el sábado 3 de enero, con el partido inaugural entre las novenas de Colón y Coclé, en el Estadio José Remón Cantera de Aguadulce.

Calendario del Béisbol Juvenil 2026

Sábado 3 de enero

  • Colón vs. Coclé, en el Estadio José Remón Cantera de Aguadulce.
  • Occidente vs. Bocas del Toro, Estadio Calvin Byron
  • Darién vs. Panamá Este, Estadio José Thompson
  • Chiriquí vs. Veraguas, Estadio Omar Torrijos Herrera
  • Panamá Metro vs. Panamá Oeste, Estadio Mariano Rivera
  • Herrera vs. Los Santos, Estadio Roberto Hernández.
