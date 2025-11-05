La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció que el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 iniciará el sábado 3 de enero, con el partido inaugural entre las novenas de Colón y Coclé, en el Estadio José Remón Cantera de Aguadulce.
Béisbol Juvenil 2026 Deportes - 5 de noviembre de 2025 - 11:17
FEDEBEIS anuncia inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026
FEDEBEIS anunció que el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 iniciará el sábado 3 de enero a nivel nacional.
Te puede interesar:
El exfutbolista David Beckham ha sido nombrado caballero por el rey Carlos III
Calendario del Béisbol Juvenil 2026
Sábado 3 de enero
- Colón vs. Coclé, en el Estadio José Remón Cantera de Aguadulce.
- Occidente vs. Bocas del Toro, Estadio Calvin Byron
- Darién vs. Panamá Este, Estadio José Thompson
- Chiriquí vs. Veraguas, Estadio Omar Torrijos Herrera
- Panamá Metro vs. Panamá Oeste, Estadio Mariano Rivera
- Herrera vs. Los Santos, Estadio Roberto Hernández.
En esta nota: