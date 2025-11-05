FEDEBEIS anuncia inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "CALENDARIO OFICIAL: Ya viene la fiesta del panameño, Su Majestad está de vuelta y ahora más recargado que nunca, con los mejores del béisbol nacional, los “pelao’s” de la juvenil, los que llenan estadio y enloquecen las tribunas. Panamá pendiente porque pronto estarán los juveniles en el terreno. Aquí el calendario oficial. #VolvamosAHome #YovoyAlEstadio #57Juvenil #FedebeisZone"

