Prepárese: IDAAN instala tuberías en la vía Centenario este jueves

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que a partir de este jueves 6 de noviembre se realizarán trabajos de instalación de tuberías en el área de servidumbre de la vía Centenario, como parte del proyecto que llevará agua potable a la comunidad de Kuna Nega.

Los trabajos se desarrollarán en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., con el propósito de avanzar en las mejoras del sistema de distribución de agua en Panamá Norte.

La entidad aclaró que las labores no implicarán cierres de vías, aunque recomendó a los conductores respetar la señalización vial y manejar con precaución mientras el personal técnico ejecuta las tareas.